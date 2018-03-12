По словам российского и советского актера Александра Ширвиндта,
советская актриса Людмила Гурченко боялась старости. Ширвиндт о
Гурченко: Вдруг ей показалось, что она стала
стареть. И она померла. Сто процентов! Фото:
kino-teatr.ru Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня
вечером" на "Первом канале"."Всегда талия 17 сантиметров,
ну, максимум 26! Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что
она стала стареть. И она померла. Сто процентов!" – заявил
он.Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте
75 лет. Незадолго до смерти она упала и сломала бедро,
перенесла операцию.У актрисы диагностировали тромбоэмболию легочной
артерии и сердечную недостаточность.
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