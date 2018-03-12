По словам российского и советского актера Александра Ширвиндта, советская актриса Людмила Гурченко боялась старости. Ширвиндт о Гурченко: Вдруг ей показалось, что она стала стареть. И она померла. Сто процентов! Фото: kino-teatr.ru Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня вечером" на "Первом канале"."Всегда талия 17 сантиметров, ну, максимум 26! Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что она стала стареть. И она померла. Сто процентов!" – заявил он.Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти она упала и сломала бедро, перенесла операцию.У актрисы диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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