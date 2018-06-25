|Украинская завоевали медали международного турнира по борьбе в Китае
|25.06.2018 01:59
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Трое спортсменок представляло Украину на квалификационном турнире в Китае и все они получили медали. Об этом сообщает Ассоциация борьбы Украины, передает .
Золотую медаль получила Юлия Ткач в весе 62 кг. Алла Черкасова также стала чемпионкой в весе 68 кг.
Зато Татьяна Кот стала бронзовым призером в категории 57 кг.
Отметим также, в общекомандном зачете наши трое борчих смогли подняться в рейтинге на 5-ю позицию.
Как сообщал , на чемпионате Европы между 23-летних представители Украины также выигрывали награды.
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