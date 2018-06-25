Трое спортсменок представляло Украину на квалификационном турнире в Китае и все они получили медали. Об этом сообщает Ассоциация борьбы Украины, передает .

Золотую медаль получила Юлия Ткач в весе 62 кг. Алла Черкасова также стала чемпионкой в ​​весе 68 кг.

Зато Татьяна Кот стала бронзовым призером в категории 57 кг.

Отметим также, в общекомандном зачете наши трое борчих смогли подняться в рейтинге на 5-ю позицию.

Как сообщал , на чемпионате Европы между 23-летних представители Украины также выигрывали награды.

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