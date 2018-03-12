По ее словам, речь идет о помощи для граждан, проживающих на территории, страдает от конфликта

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"ЕС предоставил 700 млн евро гуманитарной помощи для граждан, проживающих на территории, страдает от конфликта. Это также включает новый транш 24 млн евро, которые ЕС передает для продолжения специальной мониторинговой миссии ЕС. И мы сейчас также работаем над новым пакетом поддержки общим объемом в 16 млн евро. это показывает, что мы предоставляем не только финансовую поддержку, но также и поддержку относительно человеческого ресурса, и все это направлено на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины, что важно и для безопасности ЕС ", - заявила Могерин и.