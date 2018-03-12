Могерини подтвердила намерение посетить Донбасс во время следующего визита в Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявляет, что в ходе следующего визита в Украину посетит Донбасс.

"Я с радостью рассмотрю возможность повторного визита в Украину", - сообщила она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

Ф.Могерини выразила сожаление в связи с тем, что нынешний визит ограничен во времени и она не может посетить Донбасс.

"Я сделаю это в следующий раз", - заверила главный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности.

Как сообщалось, 11 марта в Киеве во время встречи с украинскими народными депутатами и представителям правительственного сектора Ф.Могерини также заявила о своем намерении посетить зону проведения АТО на востоке Украины во время своего следующего визита в страну.

Представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини пообещала народным депутатам, представителям правительственного сектора в следующий свой приезд в Украину посетить зону АТО НА Донбассе, сообщила замглавы комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Высокая представительница пообещала посетить зону АТО в следующий приезд. Очень надеемся, что это будет запланировано до конца завершения полномочий", - написала замглавы комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко") на своей странице в Facebook в понедельник утром по итогам состоявшейся накануне встречи.