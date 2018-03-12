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На оккупированном Донбассе началась принудительная мобилизация (видео)
12.03.2018 15:30
На оккупированном Донбассе началась принудительная мобилизация (видео) На временно оккупированной территории Донбасса так называемая власть усиленно проводит принудительную мобилизацию.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, такие данные поступили от Главного управления разведки (ГУР).

«Местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта будут привлекаться к проведению на базе т.н. подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель. Руководители т.н. «Государственных предприятий» обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10% работников от штатной численности предприятий», — сказано в сообщении.

Тех, кто заявил об отказе по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

Лиц, заявляющих о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

Среди местного населения опасаются, что прошедшие учения жители в будущем вынуждены будут участвовать в боевых действиях.

«Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и скоординированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством РФ», — отмечается в сообщении.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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