Народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина нужно объявить в розыск, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Луценко (на фото) отметил, что Бакулин покинул территорию Украины Фото: ЕРА Он отметил, что парламентарий покинул территорию Украины."Следствие не может установить место его пребывания. Мы обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о месте его нахождения, чтобы законно передать ему все процессуальные документы. Однако адвокат в телефонном разговоре отказал нам в этом, и в данный момент мы не можем установить место его нахождения", – заявил Луценко.Генпрокурор подчеркнул, что Бакулина нужно объявить в розыск. Для этого Рада должна дать согласие на его задержание и арест.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что находится на лечении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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