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Луценко: Следствие не может установить место пребывания Бакулина. Его адвокат отказался предоставить эту информацию
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12.03.2018 15:30
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Народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина нужно
объявить в розыск, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Луценко (на
фото) отметил, что Бакулин покинул территорию Украины Фото:
ЕРА Он отметил, что парламентарий покинул территорию
Украины."Следствие не может установить место его пребывания. Мы
обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о
месте его нахождения, чтобы законно передать ему все процессуальные
документы. Однако адвокат в телефонном разговоре отказал нам в
этом, и в данный момент мы не можем установить место его
нахождения", – заявил Луценко.Генпрокурор подчеркнул, что Бакулина
нужно объявить в розыск. Для этого Рада должна дать согласие на его
задержание и арест.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был
главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года –
народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года
генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную
Раду представление на привлечение депутата к уголовной
ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК
"Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011
года закупили буровые установки по завышенной цене, в
процессе закупки украли около $144 млн. Один из
свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к
схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
сообщила, что Бакулин около трех лет находится в
РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что находится на
лечении.
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