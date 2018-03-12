Меджлис заявил, что проведение выборов президента России на временно оккупированной территории Крыма незаконно

Об этом глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

"(...) крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму" , - говорится в обращении меджлиса, текст которого обнародовал Чубаров.

Меджлис заявил, что проведение выборов президента России на временно оккупированной территории Крыма является незаконным, соответственно, "граждане, будут непосредственное участие в их подготовке и проведении, будут считаться нарушили действующее законодательство Украины" .

Меджлис сообщил также о давлении и угрозах в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принуждения к участию в незаконных выборах.

"В то же время меджлис крымскотатарского народа, находясь в постоянный и тесном взаимодействии с соотечественниками, проживающими во всех городах и районах Крыма, отмечает, что абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов " , - говорится в обращении.

Ранее Чубаров уже заявлял, что к римские татары бойкотировать выборы президента России , которые в следующее воскресенье будут незаконно проводиться в Крыму.

Также, по словам Чубарова, Россия задействовала спецслужбы , чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования на выборах президента РФ-2018.