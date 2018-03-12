Европейский союз не намерен признавать результаты российских президентских выборов в Крыму, которые пройдут 18 марта. Такое заявление сделала главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.

По словам евродипломата, ее нынешний визит в Киев, который происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией, очень важен.

Также Могерини подчеркнула, что Европа и дальше намерена продолжать не признавать такие действия Кремля и внедряют политику, чтобы ответить на это нарушение международного права.

"Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжим санкции в этом отношении", - отметила Могерини.

В этом контексте она призвала к уважению всех жителей оккупированного полуострова и потребовала освободить всех людей, содержащихся там незаконно.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейская комиссия предлагает возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию газового спора между НАК "Нафтогаз Украина" и российским концерном "Газпром".

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