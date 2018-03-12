Ксения Собчак возмутилась из-за отказа Украины пропустить ее в Крым через украинскую границу. По ее словам «украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами».

Во-первых, я полагаю, что Ксения Анатольевна солгала, заявляя, что она единственная, кто поддерживает Украину в России по крымскому вопросу. Это ложь. Потому что даже если брать те восемь человек, которые участвуют в мероприятии, которое назначено на 18 марта, то по крайней мере двое, не только Собчак, но и Явлинский говорят о том, что Крым — это оккупированная территория, и этот вопрос надо как-то решать.

В России довольно многие политики заявляют об оккупации. У нее деформированное зрение. Просто, к сожалению, те политики, которые считают Крым оккупированной территорией, в отличие от Собчак не допускаются до публичного эфира. В этом особенность. А ей почему-то это разрешается. Так устроена российская политика. Кому-то это можно говорить публично в эфире, а кого-то за это сажают в тюрьму.

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Что касается самой Ксении Собчак, то ее идея решения крымского вопроса выглядит настолько странной, что ее даже трудно обсуждать. Поскольку Собчак предлагает устроить международный референдум по крымскому вопросу, в котором будут принимать участие не только граждане Украины, но и граждане России. Всерьез комментировать эту диковинную идею довольно сложно.

Т.е. представьте себе, что вопрос об имуществе ограбленных решают грабители. Это как? Вдаваться в подробности совершенно невозможно

Что касается того, что власти Украины не разрешили ей проехать в Крым через Украину, то с моей точки зрения — это абсолютно разумная идея, поскольку непременно, если бы речь не шла о президентской кампании, то, наверное, Ксения Анатольевна могла бы приехать в Крым через Украину. Наверное, такая возможность была бы.

Но поскольку речь идет именно о президентской кампании, то довольно странно пускать в Крым кандидата в президенты России. Это другое государство. По международному праву Крым принадлежит Украине. И с какой стати там должен появляться кандидат в президенты другого государства, которое к тому же в настоящий момент воюет с Украиной? Поэтому это очень странная история, странная идея, непонятно, зачем туда Ксения Анатольевна собралась в данный момент.

Поэтому я думаю, что Собчак в данном случае заняла довольно причудливую позицию. С одной стороны, вроде заявляет о поддержке Украины, а с другой стороны выдвигает совершенно чудовищные идеи по Крыму и собирается приехать на оккупированную землю в момент своей избирательной кампании. Неправильно она сделала.

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