Светлана Лобода, которая в нынешнее время находится на седьмом месяце беременности, отменила все выступления, на одном из концертов официально заявив о своем интересном положении. Подробности об ожидании ребенка рассказал отец Светланы Сергей Васильевич изданию Starhit.ru .

По его словам, в ближайшее время исполнительница планирует улететь в Лос-Анджелес, где в мае должен появиться на свет второй ребенок женщины. В клинике, которую выбрала Лобода, ранее рожали своих детей Мадонна, Виктория Бекхэм и Алсу. Там роженицам предоставляют трехкомнатную палату, кормят едой от шеф-повара и делают маникюр.

"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже… Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина - ей скоро будет 7 лет - у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. - Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! Она трудоголик, ей нужно что-то делать - выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем - и воспитывать, и гулять. Тем более, опыт уже есть", - поделился с журналистами отец звезды.

Как сообщал svodka.net, Светлана Лобода подтвердила информацию о беременности , которые периодически появлялись в средствах массовой информации.

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