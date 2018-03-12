О том, что звезда Голливуда намерена покончить со съемками и стать обычной домохозяйкой, сообщила ее близкая подруга, актриса Сельма Блэр.

Камерон, которой лишь на 46-м году жизни удалось впервые забеременеть, пожелала сфокусироваться на семье и проводить время в заботах о своем 39-летнем муже, участнике рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддене.

Бенджи Мэдден и Камерон Диас

Возвращаться на экраны Камерон, чьей последней крупной работой в кино была роль в фильме 2014 года «Энни», не намерена.

«Камерон ушла из кино… Я имею в виду, ей больше не нужно делать никаких фильмов, так как у нее замечательная жизнь. Не знаю, что могло бы ее вернуть обратно в шоу-бизнес», — заявила Сельма Блэр.

Насколько известно, Камерон Диас и Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014 году. Уже в 2015 пара поженилась. Знаменитости обменялись клятвами верности в узком семейном кругу и провели медовый месяц на горнолыжном курорте Джексон Хоул (штат Вайоминг).

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