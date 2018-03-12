Российский президент Владимир Путин считает, что трагедия "Курска" в 2000 году была "проявлением общего состояния вооруженных сил" РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин не видит в крушении Курска ничего удивительного Фото: ЕРА По словам Путина, после развала Советского Союза в России "возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии".Российский президент считает, что трагедия "Курска" – "проявление общего состояния вооруженных сил" РФ. Путин добавил, что не видит в крушении подлодки ничего удивительного."Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море. На борту подлодки находилось 118 членов экипажа, все они погибли. По официальной версии, гибель "Курска" произошла вследствие взрыва в переднем вооруженном отсеке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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