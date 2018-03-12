Российский президент Владимир Путин считает, что трагедия "Курска"
в 2000 году была "проявлением общего состояния вооруженных сил" РФ.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин не видит
в крушении Курска ничего удивительного Фото: ЕРА По словам Путина,
после развала Советского Союза в России "возникли огромные
сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в
армии".Российский президент считает, что трагедия "Курска" –
"проявление общего состояния вооруженных сил" РФ. Путин добавил,
что не видит в крушении подлодки ничего
удивительного."Курск" затонул 12 августа 2000
года во время учений Северного флота в Баренцевом море. На
борту подлодки находилось 118 членов экипажа, все они погибли. По
официальной версии, гибель "Курска" произошла вследствие взрыва в
переднем вооруженном отсеке.
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