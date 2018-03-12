|Авиакатастрофа в Непале: число погибших возросло до 40
|12.03.2018 15:38
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Ранее сообщалось о 25 пострадавшихВ результате авиакатастрофы в Катманду 12 марта погибли 40 человек.
Фото: Airlive's Twitter account
31 тело извлекли из самолета, еще 9 человек умерло уже в больницах, - сообщил спикер полиции Непала Манджо Нейпан, информирует The Kathmandu Post.
Как сообщалось, 12 марта в столице Непала Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines. На борту самолета находилась 71 человек, в том числе четверо членов экипажа.
Секретарь министерства туризма заявил, что был спасен 25 травмированных пассажиров. Их доставили в разные больницы.
Самолет вспыхнул после того, как при посадке он съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку близко аэропорта.
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