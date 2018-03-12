Ранее сообщалось о 25 пострадавших

31 тело извлекли из самолета, еще 9 человек умерло уже в больницах, - сообщил спикер полиции Непала Манджо Нейпан, информирует The Kathmandu Post.

Как сообщалось, 12 марта в столице Непала Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines. На борту самолета находилась 71 человек, в том числе четверо членов экипажа.

Секретарь министерства туризма заявил, что был спасен 25 травмированных пассажиров. Их доставили в разные больницы.