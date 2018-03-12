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Авиакатастрофа в Непале: число погибших возросло до 40
12.03.2018 15:38
Авиакатастрофа в Непале: число погибших возросло до 40
Ранее сообщалось о 25 пострадавших
В результате авиакатастрофы в Катманду 12 марта погибли 40 человек.
Авиакатастрофа в Непале: число погибших возросло до 40 Фото: Airlive's Twitter account

31 тело извлекли из самолета, еще 9 человек умерло уже в больницах, -  сообщил спикер полиции Непала Манджо Нейпан, информирует The Kathmandu Post.

Как сообщалось, 12 марта в столице Непала Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines. На борту самолета находилась 71 человек, в том числе четверо членов экипажа.

Секретарь министерства туризма заявил, что был спасен 25 травмированных пассажиров. Их доставили в разные больницы.

Самолет вспыхнул после того, как при посадке он съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку близко аэропорта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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