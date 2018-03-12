



Відома співачка Світлана Лобода напередодні офіційно підтвердила те, що вагітна і збирається взяти невелику відпустку для пологів, а потім зустрітися з фанатами та тішити їх новими піснями.



Продюсер зірки, Нателла Крапівіна, після оголошення своєї підопічної поспішила й собі опублікувати допис про вагітність Лободи.



"Ну нарешті вже можна! Я від щирого серця вітаю свою дорогу подругу, свого невгамовного артиста з найважливішою подією в житті жінки! Я пишаюся тим, що ніхто не вірив, що на 7-му місяці можна залишатися в такій блискучій формі і ні на секунду не припиняти активну діяльність. Ще минулої ночі ми знімали нове відео, а вчора отримували премію #браво відразу в двох номінаціях #лучшийальбом #h2lo і #лучшаяпевица. Зараз невелика відпустка! Всього пару місяців. Вас чекають нові пісні, кліпи, шоу! І вже в червні ми знову побачимося на концертах і подаруємо один одному довгоочікувану радість зустрічі! @lobodaofficial я пишаюся тим, що ти з тих рідкісних артисток, які не бояться на космічній висоті своєї кар'єри залишатися жінкою і пам'ятати про своє справжнє призначення! Любіть один одного, друзі! І чекайте новин. Їх буде багато", - інтригуюче написала Нателла.



Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Бер 2018 р. о 3:31 PST

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