На оккупированных территориях Донбасса происходит принудительная мобилизация населения. Такое заявление сделал спикер по вопросам АТО Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, пишет УНН.

По словам представителя Минобороны, 12 марта на оккупированной части востока Украины стартовали так называемые сборы военнослужащих запаса, которые продлятся не менее трех недель.

"По распоряжению командования российских оккупационных войск местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта с.г. будут привлекаться к проведению на базе так называемых подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель. Руководители так называемых "государственных" обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10 процентов работников от штатной численности предприятий. Лиц, заявляющих о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы", - сообщил Гуцуляк.

При этом он подчеркнул, что местные жители опасаются принудительной мобилизацийпоскольку считают, что мужчин могут отправить непосредственно в зону боевых действий.

"Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и скоординированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством РФ", - подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал svodka.net ранее, на оккупированный территориях Донбасса наблюдается массовый отток квалифицированного медицинских работников.

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