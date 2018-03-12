«Реформированная» полиция с утонченной жестокостью не дала палаточному городку умереть своей смертью

Об этом пишет , аналитик и политтехнолог, передает .

Министр наконец услышал президента Петра Порошенко по устранению палаточного городка под Радой. И это выглядело как бы широким партнерским жестом со стороны лидера «Нарфронта» по отношению к лидеру БПП, с которым как бы договорились о как бы единой партии и совместным действиям.

Аваков ликвидировал публичное протестную площадку не сразу, когда та возникла, как требовал Порошенко, а тогда, когда считал это максимально выгодным для себя лично. То есть, когда уличный протест откровенно выдохся и почти перестал выполнять главную свою функцию – раздражать ПОПа своим существованием.

К тому же, министр дал подчиненным «добро» не удерживаться, а действовать жестко. Беркутовцы, которые бывшими не бывают и которые помнят майдановскую поражение и последующие унижения, оторвались вдоволь.

Для переизбрания, которое для ПОПа синоним выживания, он, конечно, развернет мощную агитационную кампанию. Но в АП тоже смотрят рейтинги. Поэтому основной политтехнологией власти станет безумное рисование результатов. А все манипуляции в избирательных комиссиях на местах проводятся при содействии, а то и под давлением милиции, теперь полиции. Именно милиция умеет так довезти опечатаны бюллетени из территориальных комиссий в окружные, что «за время пути собачка успевает подрасти». В сторону, нужную власти.

Опять же всякие провокации, выдворение журналистов и общественных деятелей во время подсчета голосов, закрытия участков – все это делалось руками милиции. И без Авакова организовать не удастся.

Более того. План «Б» для Порошенко – это введение военного положения и прекращении выборов, если социология спрогнозирует его проигрыш. Естественно, формальным поводом станут теракты на границах и в или подобные НС.

Но режим военного положения должна поддерживать, в основном, Национальная гвардия, которая входит в . Задействовать армию, снимая боевые части с фронта, для Порошенко опасно, потому что этим наверняка воспользуются и полезут российско-террористические войска. А если так, то основным вигодоздобувачем от такого военного положения окажется опять-таки Арсен Борисович с его «Нарфронтом» и премьером Владимиром Гройсманом, который примкнул.

Получается, что без своего министра Порошенко чувствует себя неуютно, как нудист на пасеке. Авакову он не верит и уже не поверит, но сместить его не получается, и даже досрочные парламентские выборы не гарантируют решения этой ключевой проблемы.

Из окружения ПОПа делятся, что сразу после разгона палаточного городка он вдохновился, но потом, видимо, оценив расклад, резко загрустил-затосковал.

Но и это еще не все. Арсен Борисович пришел из бизнеса, как и Петр Алексеевич. За разрешением использовать любые возможности для обогащения они друг другу не уступают, но Аваков шире натурой и умеет делиться. Поговаривают, что в окружении министра сложилась рекетирская схема: одно военизированное формирование, которое считается близким к , наезжает на чей-то бизнес, а потом другое, близкое к нему же, этот бизнес защищает.

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