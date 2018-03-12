Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 42,2%

В Киеве за 10-ю неделю эпидемического сезона показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 593,5 (за 9-ю неделю 884,9), что ниже эпидпорога на 42,2%, а интенсивность эпидемического процесса в городе находится на характерном для данного периода года уровне, сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

Как сообщает в понедельник пресс-служба КГГА, за 10-ю неделю эпидемического сезона в столице зарегистрировано 17тыс. 364 больных гриппом и ОРВИ, тогда как за 9-ю неделю заболело 25тыс. 890 человек. Таким образом наблюдается снижение уровня заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей, на 49,1%.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости как между детского, так и между взрослого населения. Так, взрослых заболело 6тыс. 633 человека против 10тыс. 438 за 9-ю неделю, снижение в 1,6 раза, детей – 10тыс. 731 против 15тыс. 452, снижение в 1,4 раза. В структуре заболеваемости дети составляют 61,8%, а на предыдущей неделе 59,7%", - проинформировал Н.Поворозник.

Он добавил, что заболеваемость между школьников снизилась в 1,5 раза, если сравнивать с прошлой неделей, 4тыс. 65 случаев, что составляет 37,9% от общего количества заболевших детей и 23,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

По словам первого замглавы КГГА, в медицинские учреждения за 10-ю неделю эпидсезона госпитализированы 198 человек, из них 125 детей. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинация против гриппа не проводилась. Всего с начала эпидемического сезона вакцинировано 27тыс. 451 человек, из них 6тыс. 537 - дети.