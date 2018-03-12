Российский актер и режиссер Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове Фото: ЕРА 82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.Актер театра и кино, народный музыкант СССР Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове.Среди его киноработ известны картины "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Статский советник". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года табаков олег актер театра Теги: мир