Российский актер и режиссер Олег Табаков скончался на 83-м году
жизни. Табаков родился 17 августа 1935
года в Саратове Фото: ЕРА 82-летнего Табакова
госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало
известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной
которого были зубные импланты.Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года
телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова
улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.Актер
театра и кино, народный музыкант СССР Олег Табаков родился 17
августа 1935 года в Саратове.Среди его киноработ известны картины
"Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Статский
советник".
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