Такое решение было принято после того, как Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего

Об этом сообщает The Stanford Daily .

Такое решение было принято после того, как Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего.

Третий уровень, по классификации внешнеполитического ведомства США, означает, что в бытность в стране может быть связано с "значительным риском для здоровья и безопасности".

Как сообщил глава университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар, правила учебного заведения запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности.