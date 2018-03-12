"Электротяжмаш" в 2018г поставит "Богдан Моторс" 40 электродвигателей для троллейбусов

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) до конца марта текущего года намерено изготовить 20 тяговых асинхронных электродвигателей АД-903 для троллейбусов автокомпании "Богдан Моторс".

Всего до конца 2018 года планируется поставить автопроизводителю 40 таких двигателей, сообщает пресс-служба предприятия.

"Выполнение контракта между заводом "Электротяжмаш" и АК "Богдан Моторс" находится на активной стадии, благодаря утвержденному Кабмином плану приоритетных действий до 2020 года, к которому присоединилось МЭРТ", - отмечается в сообщении пресс-службы завода.

Согласно сообщению корпорации "Богдан", с заключением договора с "Электротяжмашем" локализация производства троллейбусов превысит 90%. Согласно договору, отныне в троллейбусах будут устанавливаться электродвигатели украинского производства.

"Мы провели серьезную работу по поиску новых поставщиков и прилагаем много усилий, чтобы перейти исключительно на отечественные запчасти и комплектующие. Для этого мы кооперируемся с другими украинскими производителями и заводами ", - отметили в корпорации.

До начала военных действий, отмечается в пресс-релизе, заводы "Богдана" закупали часть комплектующих в России, но сейчас проведена работа по их замещению украинскими аналогами и налажена кооперация отечественных предприятий.

"Богдан Т70117" - это 12-метровый полностью низкопольный городской троллейбус общей пассажировместимостью 105 пассажиров, оборудован системой WI-FI, кондиционером кабины водителя и камерами видеонаблюдения.

"Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

В 2017 году завод увеличил чистую прибыль на 35% к 2016 году - до 8,5 млн грн, объем реализации сохранился практически на уровне предыдущего года, составив 1,5 млрд грн, в том числе доля экспортных поставок – 90%.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

В январе-сентябре 2017 года компания сократила чистый убыток на 52% к аналогичному периоду 2016 года - до 415,88 млн грн (по МСФО), чистый доход сократился на 21% - до 214,08 млн грн. Аналогичные показатели по итогам 2017 года пока не обнародованы.