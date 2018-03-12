На территории столицы Непала города Катманду произошла авиационная катастрофа, в которой пострадал самолет авиакомпании US-Bangla airlines. В результате аварии погибли, по меньшей мере, 50 человек, еще более 20 пассажиров были травмированы. О происшествии пишет Reuters, ссылаясь на информацию пресс-службы армии Непала.

В соответствии с информацией издания, самолет во время захода на посадку отклонился от посадочной полосы, вследствие чего произошло возгорание, и он врезался в футбольное поле неподалеку. На место катастрофы прибыли сотрудники спасательной службы, а также военнослужащие. Устанавливаются подробности.

Как сообщал svodka.net ранее, 7 марта, на юге Чечни разбился российский вертолет Ми-8 . В результате трагического инцидента погибли до девяти человек. Воздушное судно принадлежит погранслужбе.По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек

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