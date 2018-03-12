Погода, Новости, загрузка...
"Я уже текст забыл, бл...дь". Самарские зрители сняли, как Ефремов материться со сцены. Видео
12.03.2018 16:02
Зрители спектакля в Самаре с участием российского артиста Михаила Ефремова записали, как актер матерится со сцены. Видео опубликовано в YouTube-канале "Волга Ньюс ИП". Инцидент произошел 7 марта. Когда зрители попросили его говорить громче, Ефремов отреагировал нецензурными выражениями. На записи видно, что Ефремов передвигается по сцене покачиваясь. Видео заканчивается на моменте, когда актер смотрит в зал и заявляет, что забыл текст. Позже Ефремов объяснил матерные высказывания "сложной пьесой для самарского зрителя.   | Скриншот: Волга Ньюс ИП / YouTube видео Видео: Волга Ньюс ИП / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить