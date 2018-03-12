"Я уже текст забыл, бл...дь". Самарские зрители сняли, как Ефремов материться со сцены. Видео
12.03.2018 16:02
Зрители спектакля в Самаре с участием российского артиста Михаила
Ефремова записали, как актер матерится со сцены. Видео опубликовано
в YouTube-канале "Волга Ньюс ИП". Инцидент произошел 7 марта. Когда
зрители попросили его говорить громче, Ефремов отреагировал
нецензурными выражениями. На записи видно, что Ефремов
передвигается по сцене покачиваясь. Видео заканчивается на моменте,
когда актер смотрит в зал и заявляет, что забыл текст. Позже
Ефремов объяснил матерные высказывания "сложной пьесой для
самарского зрителя. | Скриншот: Волга Ньюс ИП / YouTube
видео Видео:
Волга Ньюс ИП / YouTube