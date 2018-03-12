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АМКУ усматривает признаки олигополии на украинском рынке яиц
12.03.2018 16:03

АМКУ усматривает признаки олигополии на украинском рынке яиц

АМКУ усматривает признаки олигополии на украинском рынке яиц

Структура рынка яиц куриных в Украине близка к олигополии, однако является конкурентной, сообщается в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) за 2017 год на его сайте.

Согласно отчету, основными участниками рынка по объему производства яиц являются агрохолдинги "Авангард" и "Овостар Юнион", корпорация "Интер-Агросистемы" с общей долей 46,61%.

Как отмечает АМКУ, рынок - экспортоориентированный с тенденцией к увеличению объемов экспорта.

Учитывая динамику производства, реализации в Украине яиц и на экспорт АМКУ продлил на 2018 год исследование этого рынка на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в связи с ценовыми колебаниями.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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