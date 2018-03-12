Регламентный комитет единогласно признал законными представления о задержании и аресте нардепа Бакулина.

Генпрокурор Юрий Луценко публично предложил народному депутату "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину, подозреваемому в хищении средств, пойти на сделку со следствием.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 12 марта при рассмотрении представлений Генеральной прокуратуры, пишет "Украинская правда".

Луценко подчеркнул, что Бакулин является ключевым свидетелем.

"Пользуясь случаем публичности нашего заседания я хотел бы обратиться к господину Бакулина через его адвоката и СМИ, чтобы он подумал над возможностью сделки со следствием", – сказал генпрокурор.

По его словам, использование института сделки "дало возможность сделать расследование этого дела таким качественным".

"В прошлом году, когда а эту сделку пошел заместитель председателя "Нафтогаза" господин Кацуба, который признал свою вину, дал подробные показания о совершенном преступлении, оплатил часть причиненного ущерба – 100 миллионов гривен. Мы получили доказательства на высшее руководство, то есть вероятно на господина Бакулина", – заявил Луценко.

"Если господин Бакулин имеет желание сотрудничать со следствием – конечно на территории Украины – мы готовы идти на определенные законом параметры сделки. Потому важнейшей задачей является задержание организаторов преступной схемы, в частности – Виктора Януковича", – отметил генпрокурор.

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