Минимальная цена лицензий составляла 265 млн грн, хотя, по оценке компании Analysys Mason, должна была составлять 3,3–4,1 млрд грн

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в ходе брифинга в кулуарах Верховной Рады призвал правительство отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц, который прошел 6 марта, и провести повторные торги, информирует svodka.net.

«По результатам конкурса президент Петр Порошенко объявил, что это большая победа, украинский бюджет получит 5,5 млрд грн. Казалось бы, да, это большие деньги. Если детально разобраться, то украинский бюджет от продажи 4G-частот мог бы получить минимум 20 млрд грн. Мы утверждаем, что произошел коррупционный сговор, в результате которого из государственного бюджета украдено минимум 15 млрд грн, что 4G-частоты были проданы по заниженным ценам в результате коррупционного сговора», – отметил он.

Ляшко напомнил, что в 2015 году 3G-частоты продали за 10 млрд грн. Он добавил, что это $750 млн грн по тогдашнему курсу, а лицензии на 4G продали за $205 млн.

«Из шести лотов, которые были выставлены на продажу, три действительно были отданы по стартовой цене без какого-либо аукциона. Цена других трех лотов, которые были проданы в результате аукциона, по сравнению со стартовой выросла в четыре раза. То есть если бы все шесть лотов были проданы в результате реального аукциона, а не сговора, цена продажи составила бы не 5,5 млрд грн, а минимум 20 млрд грн», – заявил нардеп.

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Он отметил, что минимальная цена лицензий составляла 265 млн грн, хотя, по оценке компании Analysys Mason, должна была составлять 3,3–4,1 млрд грн. Ляшко подчеркнул, что минимальную стоимость занизили в 15 раз.

«Мы требуем от правительства отменить результаты этого тендера, от Генеральной прокуратуры и антикоррупционного бюро – открыть уголовное производство и привлечь к ответственности должностных лиц, которые провели коррупционный сговор», – сказал нардеп.

Указ о внедрении 4G был подписан президентом Петром Порошенко в июле 2015 года. Победителями тендеров на использование необходимых частот в январе и марте 2018 года стали мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell.

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Планируется, что украинцы смогут начать пользоваться 4G-интернетом в марте-апреле 2018 года.

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