Девушка в США невольно выслала свое фото в вечернем платье случайному контакту, перепутав его номер с номером членов семьи, а в ответ получила неожиданный отзыв от родственников незнакомца. О курьезной истории, которая случилась с ее подругой, рассказала пользователь микроблога Twitter Мэнди Миллер, запись которой за пару дней лайкнули более 700 тысяч человек.

Выбирая в одном из магазинов вечернее платье, Синди сфотографировала себя и отослала фото родственникам. В итоге выяснилось, что она выбрала неправильный номер телефона, и снимок пришел незнакомцу. Вопреки этому, девушка все же получила отзыв о наряде от незнакомого мужчины и его пятерых детей.

"Мне кажется, это сообщение предназначалось для кого-то другого. Моя жена не дома, следовательно я не могу узнать ее мнение. Но мы с детьми думаем, что вы выглядите потрясающе в этом платье! Вам обязательно нужно пойти в нем!", - написал мужчина, прикрепив снимок с детьми, которые показывали девушке жест "Класс".

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