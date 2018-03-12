В Москве в возрасте 82 лет скончался российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков, сообщают РИА Новости .

Табакова в конце ноября прошлого года госпитализировали в московскую Первую градскую больницу. Через несколько дней его экстренно прооперировали и подключили к аппарату искусственного дыхания, а через месяц ввели в состояние искусственной комы.

Причина госпитализации актеры была неизвестна - изначально сообщалось, что это было "плановое медицинское обследование", затем озвучили версии о воспалении легких и заражении крови. Табакова находился в крайне тяжелом состоянии.

Справка: Олег Табаков был советским и российским актером, режиссером и педагогом, актером озвучивания, одним из основателей театра "Современник", руководителем театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова, ректором Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы. Большинство фильмов с его участием являются классикой отечественного кинематографа: "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие.

Как сообщал svodka.net, 28 февраля, на 81 году жизни скончался мексиканский актер Рохелио Герра в Мехико.

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