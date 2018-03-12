Виновница смертельного ДТП, в котором погибли шестеро пешеходов в Харькове, Алена Зайцева попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда не сядет за руль.

Так, во время заседания суда 12 марта она заявила, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться второй участник ДТП – водитель Touareg Геннадий Дронов.

Также, как передает , она утверждает, что зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП.

«После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей», — рассказала подсудимая.

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Зайцева также в очередной раз заявила о полном признании вины и готовности понести любое наказание, которое изберет ей суд.

Кроме того, девушка сообщила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.

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