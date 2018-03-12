Преступная группа наладила конвейер по хищению из вагонов угля на ж\д-станции "Покровск" и его сбыту населению

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области при участии спецназовцев из КОРД задержали преступную группу, которая организовала бизнес на похищении угля из вагонов на железнодорожной станции "Покровск" с последующей его фасовкой на подпольной "сортировочной станции" и реализацией через выстроенную сеть сбыта местным жителям по рыночным ценам.

"Преступная группа с признаками организованности начала действовать в Покровске год назад. В ее состав входили трое мужчин и женщина, все жители Покровска. Установлено, что 36-летний организатор начал промышлять небольшими кражами угля несколько лет назад, а в январе 2017-го поставил это дело "на поток". Мужчина разработал преступную схему и привлек к противоправной деятельности знакомых", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Злоумышленники провели подготовку: в ограде возле железнодорожного пути были пробиты "ходы" для транспортировки похищенного угля, а на заборе установлены камеры видеонаблюдения

"Через камеры, не выходя из дома, организатор следил за прибытием грузовых поездов и местонахождением работников службы охраны. Брали только лучшие сорта угля, качество продукции проверял атаман группировки. Сообщники грузили товар в мешки и через заранее сделанные отверстия заносили в "сортировочную станцию", которую обустроили прямо у места стоянки вагонов. Для этого хозяин "бизнеса" приобрел несколько зданий в районе железной дороги", - рассказывают в полиции.

В целях конспирации ход дела координировали с помощью видеонаблюдения. Награбленное развозили грузовиками по пунктам сбыта в Покровске и Мирнограде, откуда продавали населению по рыночным ценам.

"В режиме секретности сотрудники уголовного розыска областного главка полиции задокументировали факты похищения и сбыта угля. Самое сложное при этом было "обойти" камеры видеонаблюдения. Операцию по задержанию готовили несколько месяцев, к ее реализации были привлечены бойцы Корпуса оперативно-внезапной действия", - говорится в сообщении.

В областном главке полиции сообщили, что только на стадии реализации задокументировано 12 фактов хищения угля, убыток от которых составил более 80 тыс. грн. У членов преступной группы по разным адресам изъято более 60 тонн угольной продукции, "черную" бухгалтерию, видео- и компьютерную технику, деньги, полученные преступным путем, пистолет "Zoraki".

Зоумышленники, кроме одного из участников преступной группы, который был судим за имущественное преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.