Отец беременной украинской певицы Loboda заверил, что одобрит любой выбор дочери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Loboda не знакомила родных со своим мужчиной Фото: lobodaofficial / Instagram Об этом он рассказал в интервью Starhit."Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю!" – заверил он.По словам отца певицы, она старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже и подчеркнул, что долго в декрете она находиться не планирует."Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина --– ей скоро будет 7 лет –-- у нас уже есть, теперь хотим внука!" – заявил он.Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки loboda что дочери дочь она Теги: новости