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12.03.2018 16:50
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что боится
бактерий. | Лоуренс: Я гермофоб Фото: EPA Об этом она
рассказала в интервью Howard Stern Show."Я только лаю, но не
кусаюсь. Я всегда говорю, как мне хочется секса, но если оглянуться
в мое прошлое, я всегда спала только со своими бойфрендами. Я все
время говорю, как сильно мне этого нравится, но на деле не делаю
этого", – заявила она.Актриса призналась, что сейчас ни с кем не
встречается и отметила, что у нее давно не было секса."Я гермофоб.
Пока мне удалось избежать заболеваний, передающихся половым путем,
но член очень опасен", – заявила она.Лоуренс рассказала, что всегда
просит у своих партнеров медицинскую справку.
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