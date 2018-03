Крупнейшую нефтяную компанию мира передумали продавать, — The Financial Times Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, которая имеет тесные связи с королевской семьей страны. Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco может отложить первичное публичное размещение акций (IPO) до 2019 года. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники, информирует svodka.net. Скорее только, IPO пройдет на Лондонской фондовой бирже, отметили собеседники издания. В Saudi Aramco информацию о переносе сроков IPO комментировать отказались, отмечает газета. В октябре прошлого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд подтверждал, что IPO национальной госкорпорации будет проведено во второй половине 2018 года. IPO Saudi Aramco, в рамках которого планируется продать пять процентов акций компании, может стать одним из крупнейших в мире. В результате власти королевства рассчитывают привлечь до 100 миллиардов долларов за счет размещения исходя из общей стоимости компании примерно в два триллиона долларов. Средства от проведения IPO планируется направить в суверенный фонд страны, который будет распределять их таким образом, чтобы сократить зависимость страны от нефтяного сектора. Читайте: В добрый путь! Сланцевые маньяки от слов переходят к делу, - Злой одессит Saudi Arabian Oil Company или Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, которая имеет тесные связи с королевской семьей страны.



