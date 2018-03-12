|Помер відомий радянський та російський актор Олег Табаков
|12.03.2018 16:53
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Сьогодні, 12 березня у віці 82 років помер радянський і російський актор Олег Табаков, який вже кілька місяців перебував у лікарні у важкому стані.
Актор відомий ролями у багатьох популярних фільмах: «Сімнадцять миттєвостей весни», «Війна і мир», «Д'Артаньян та три мушкетери», «Кілька днів з життя Обломова», «Людина з бульвару Капуцинів» тощо.
Не меншу популяність серед українців Табаков отримав завдяки своїм скандальним висловлюванням та підтримці агресії РФ щодо України. У 2014 році він підписав лист на підтримку анексії Криму. У 2015 він назвав українців «темними та неграмотними», а також назвав українську культуру російською.
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