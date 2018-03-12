Народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет NEWSONE .

По словам главы ГПУ, допрос должен состоятся во вторник, 13 марта.

"СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 04:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - заявил Луценко.

Вместе с тем он призвал Савченко явиться в назначенное время на допрос Службу безопасности Украины.

"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, - если она и действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом, - завтра она должна быть в СБУ", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал svodka.net, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на контрольном пункте въезда-выезда Майорск .

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