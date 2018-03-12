Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил отчет, отражающий мировые показатели экспорта оружия.

Казалось бы, итоги 2017 года уже давно подведены и расставлены все точки над «i» но российская пропаганда не устает упоминать о том, что за прошлый год бюджет РФ пополнился на $15 млрд за счет продаж оружия. На мой взгляд, можно было бы гордиться таким показателем если бы он был достигнут за счет продаж медикаментов или технологий, но у каждого свои идеалы, информирует svodka.net.

Однако эйфорию по небывалому экспорту недавно остудил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), согласно отчетам которого Кремль хотя и стал зарабатывать больше на продаже пушек, но по объемам экспорта «устал».

Так, в процентном соотношении экспорт оружия США превышает российский на 58% и составляет 34% от общемирового. При этом Россия сохраняет деловые отношения по большей части со своими старыми партнерами, в то время как США стараются охватить как можно больше рынков. И яркий тому пример — Индия!

Например, Россия долгое время оставалась главным поставщиком оружия для нужд армии Индии, но за последние годы эту идиллию нарушил Вашингтон, увеличивший за 4 года экспорт оружия в эту страну на 557%! На сегодняшний день США занимает второе место в военно-технических приоритетах Индии, а не за горами, уверен, будет и первое!

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А потому, мы можем наблюдать за интересным зрелищем, когда источники финансирования РФ, такие как нефть, газ и, конечно же, экспорт оружия, неспешно, но уверенно перестают кормить сверхдержаву, с учетом темпов развития оных у других стран. Россия не выдерживает конкуренцию и в ближайшее время ей будет очень сложно удержаться в ТОП-3, а позже и в ТОП-5 экспортеров оружия.

Что тут ещё скажешь? Мазаль тов!

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