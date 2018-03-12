В своем возрасте - 91 год - королева Великобритании Елизавета II выглядит отлично, благодаря активному образу жизни и правильному питанию. Несмотря на то, что королева может есть все, чего душа пожелает, она предпочитает особенное меню, о котором рассказал Даррен Макгрейди, шеф-повар, работавший в Букингемском дворце с 1982 по 1993 год, пишет vogue .

По словам мужчины, диета Елизаветы не ограничена, например, соком и кофе.

"Чем проще диета, тем лучше для королевы. Елизавета II предпочитает рыбу с овощами, отварную или приготовленную на гриле, но избегает картофеля и других крахмалосодержащих продуктов. Она очень дисциплинирована. В ее меню могло бы быть все что угодно, но именно сдержанность и дисциплина помогают быть здоровой и в хорошей форме", - рассказывает повар.

По его словам, королева не отдельно заботится кухней и роскошным питанием, а также не желает на это чрезмерно тратиться.

"О чем она действительно заботится, это лошади и собаки. Еда, повара и кухня - последние в списке приоритетов. В Букингемском дворце до сих пор используются кастрюли и сковороды 1800 года, с печатью королевы Виктории", - говорит он.

Даррен также рассказал историю о том, что однажды он спросил у Елизаветы о том, хочет ли она усовершенствовать королевскую кухню. Однако та ответила, что эти финансы лучше потратить на покупку лошадей и седел. У каждого есть свои слабости, для королевы - это шоколад.

"Черный и горький, чем темнее, тем лучше. Ей никогда не нравился молочный или белый шоколад…в обед Ее Величество может позволить себе бокал сладкого немецкого вина, но ее любимые напитки - джин и Дюбонне", - откровенно рассказал повар.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, ученик из Запорожья по имени Савелий Васильев получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Ранее мальчик в возрасте десяти лет отправил обращение с просьбой рассказать о жизни в Букингемском дворце.

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