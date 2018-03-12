Некоторые молодые парни считают, что девушки — неземные создания, которые питаются воздухом и испражняются радугой. Разумеется, это не так, пишет со ссылкой на .

Мы, женщины, — живые люди, и то, что мы делаем, не всегда вписывается в узкие эстетические рамки мужского представления о нас.

Это 19 стыдных вещей, которые делает 99 % девушек. Что в них постыдного? Собственно, ничего. Просто ни одна дама не признается в том, что она это делает. Если ты предъявишь ей этот список, она будет яростно отнекиваться и говорить, что она не такая. Ну что же, проверим?

1. Почти каждая девушка хотя раз писала в Инстаграме о том, что собирается в тренажерный зал или переплыть Гибралтар, а потом этого не делала и просто шла в Макдональдс с подружками.

2. Втихаря просматривает сообщения в телефоне своего парня или заходит из его аккаунта в ВКонтакте или в Фейсбуке.

3. Писает в душе.

4. Разглядывает в соцсетях фотографии троюродной тети двоюродной сестры своего бывшего парня, или других людей, к которым не имеет никакого отношения.

5. Смотрит фильмы для взрослых и знает, кто такая Саша Грей.

6. Плачет одна дома под грустную музыку.

7. Делает селфи. У нее их уже около 8 Гбайт....

8. Представляет себя беременной, выпячивая живот.

9. Постоянно откладывает бритье ног на лучшие времена.

10. Симулирует оргазм.

11. Во всех подробностях планирует воображаемую свадьбу.

12. Пишет свое имя рядом с фамилией мужчины мечты, чтобы узнать, как они будут смотреться вместе.

13. Она может съесть за раз не только целую шоколадку, но и даже пиццу.

14. Отправляет свои фотографии в стиле Ню своим поклонникам, но, конечно, не всем.

15. Проверяет, совместимы ли он и она по гороскопу.

16. У нее есть ходовой лифчик, который она носит чуть ли не постоянно.

17. Хранит счастливые билетики на троллейбус или трамвай.

18. Испытывает беспочвенную демоническую ревность, хотя не всегда это показывает.

19. Сюсюкает со своим домашним питомцем.

Ну что? Что-то совпало?

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