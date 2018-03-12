В Словакии из-за убийства журналиста Яна Кучака в отставку подал министр внутренних дел Роберт Калиняк, пишет The Guardian .

По полученным данным, также Калиняк ушел с должности заместителя премьер-министра Роберта Фицо.

"Я считаю, что для выполнения своего мандата я должен сделать все, чтобы сохранить стабильность в Словакии. По этой причине я решил уйти с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил политик.

Он также подчеркнул, что окончательно оставит должность после того, как завершит определенные дела.

Напомним, тысячи жителей Словакии вышли на улицы, чтобы почтить память убитого журналиста Яна Куцяка и его девушки.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 3 марта, по делу об убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка отпустили семерых задержанных .

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