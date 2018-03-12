СБУ вызвала на допрос народного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука в Facebook. «СБУ на завтра вызвала на допрос госпожу Надежду Савченко», — сообщил он.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

“В деле Рубана все очень серьезно. В интересах следствия я сейчас ограничусь лишь двумя фразами. Первое: Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее, сегодня в 4 утра она отправилась за территорию Украины для участия в международной конференции”, — сказал Луценко.

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Он отметил, что Савченко не является членом официальной делегации, но имеет основания для участия в таком мероприятии. “Я сейчас хотел бы обратиться к народному депутату Савченко: если она и действительно такая мужественная, честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины”, — подчеркнул генпрокурор.

По словам Луценко, сотрудничество со следствием было бы очень важно и для самой Савченко, и для страны.

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