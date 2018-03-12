На Женевском автосалоне – мероприятии, в ходе которого производители традиционно делают выговор на «горячих» спортивных автомобилях – Renault решила обозначить свое видение «безводительского» будущего транспорта и показала очередной (прежде был Simbioz) беспилотный прототип.

Renault EZ-GO – это самостоятельный электрокар, который призван стать частью мобильного сервиса, обеспечивающего пассажирам (вплоть до групп из шести человек) комфортные поездки в урбанистической среде. Предполагается, что электромобиль будет доступен по запросу через приложение на смартфоне, а также на постоянных станциях по всему городу, информирует svodka.net.

Роботизированный шаттл Renault EZ-GO оснащен автономными технологиями 4-го уровня, следовательно у него отсутствуют рулевое колесо и педали. Основной идеей автомобиля является функциональность, удобство и безопасность для пользователей.

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Мобильный сервис в концепции Рено делает ставку на шеринговую направленность робо-такси EZ-GO. Панорамная крыша, удобная посадка и высадка пассажиров, обширный салон с большим остеклением, наличие всех хай-тек функций и высокий уровень безопасности – ключевые аспекты прототипа.

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По словам Renault, EZ-GO оснащен единственным электромотором, позволяющим машине двигаться с максимальной скоростью только в 50 км/ч. Он обеспечен полноуправляемым шасси 4Control и собственной зарядной станцией в виде платформы (она же «автобусная остановка»).

О своих намерениях роботакси сообщает другим участникам движения через светодиодной индикации. Основное оборудование автопилота упаковано в Control tower над задним стеклом. Активная подвеска может увеличить клиренс на несколько сантиметров для проезда неровностей.

«Мы создавали Renault EZ-GO как своеобразный городской символ. Этот электрический самостоятельный элктромоибль исследует потенциальное влияние общедоступной мобильности. Визуально привлекательный и полностью интегрированный в городскую среду, этот концепт имеет «360-градусное окно», чтобы пассажиры могли любоваться видами и наслаждаться поездкой», — отметил Лоренс ван ден Акер, глава дизайнерского отдела Renault.

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С таким транспортным средством французский производитель намерен занять ценовую нишу, которая займет место между дешевыми поездками в автобусах и чуть более дорогими на такси вроде Uber. При этом автомобиль может использоваться как для муниципальных, так и для частных служб. Renault заявляет, что выпустит первый робокар EZ-GO в 2022 году.

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