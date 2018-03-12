Генпрокурор Юрий Луценко считает низкой вероятность того, что экс-глава НАК "Нафтогаз України", нардеп от Оппозиционного блока Евгений Бакулин пойдет на сделку со следствием. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Именно использование института соглашения дало возможность сделать это дело таким качественным Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Хотел бы обратиться к господину Бакулину через его адвоката или через возможности средств массовой информации, чтобы он подумал над возможностью соглашения со следствием. Ведь именно использование института соглашения дало возможность сделать это дело таким качественным", – отметил он.Луценко напомнил, что год назад на сделку со следствием пошел прежний замглавы НАК "Нафтогаз України" Александр Кацуба. Он признал свою вину, дал показания и заплатил в бюджет 100 млн грн – часть нанесенного государству ущерба.Генпрокурор отметил, что ГПУ готова заключить с Бакулиным соответствующее соглашение, если он хочет сотрудничать со следствием."Потому что самой большой нашей задачей является привлечение к ответственности организатора преступной организации, которым следствие обоснованно считает Януковича (экс-президента Украины Виктора Януковича. – )", – подчеркнул Луценко.В перерыве заседания генпрокурор заявил, что поприветствовал бы решение Бакулина пойти на сделку со следствием, но отметил, что вероятность такого шага является низкой, так как нардеп скрывается за границей."Тем не менее, я вынужден напомнить о такой возможности, так как она была бы довольно полезной для следствия и для Украины в целом. Если Бакулин ею не воспользуется, институт заочного осуждения также никто не отменял", – сказал Луценко.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, рассказал, что $25 млн перечислили на счет компании, подконтрольной дочери Бакулина Светлане.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что нардепа нужно объявить в розыск.Сегодня регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным представление генпрокурора на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, а на задержание и арест – законными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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