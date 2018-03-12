Хороший рецепт для пожилых людей, у которых в старости начинают болеть ноги. Это может быть как из-за атеросклероза артерий, так и от воспаления мышц, пишет со ссылкой на .

Купите в магазине три пачки лаврового листа. В первый день одну пачку всыпьте в десятилитровое ведро, вскипятите, дайте настояться и, как только вода остынет, чтобы ноги терпели, попарьте их минут 20.

Затем наденьте шерстяные носки. Воду не выливайте.

На второй день в это же ведро всыпьте следующую пачку лаврового листа, вскипятите, пусть настоится и снова парьте ноги 20 минут.

На следующий день процедура повторяется.

Такое лечение можно проходить каждые полгода.

Перед применением любого препарата, средства или метода лечения, обязательно консультируйтесь с лечащим врачом!

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