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Лавровый лист спасет больные ноги
12.03.2018 17:33
Лавровый лист спасет больные ноги По теме:

Хороший рецепт для пожилых людей, у которых в старости начинают болеть ноги. Это может быть как из-за атеросклероза артерий, так и от воспаления мышц, пишет  со ссылкой на .

Купите в магазине три пачки лаврового листа. В первый день одну пачку всыпьте в десятилитровое ведро, вскипятите, дайте настояться и, как только вода остынет, чтобы ноги терпели, попарьте их минут 20.
Затем наденьте шерстяные носки. Воду не выливайте.

На второй день в это же ведро всыпьте следующую пачку лаврового листа, вскипятите, пусть настоится и снова парьте ноги 20 минут.

На следующий день процедура повторяется.

Такое лечение можно проходить каждые полгода.

Перед применением любого препарата, средства или метода лечения, обязательно консультируйтесь с лечащим врачом!







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