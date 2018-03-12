|Лавровый лист спасет больные ноги
|12.03.2018 17:33
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Хороший рецепт для пожилых людей, у которых в старости начинают болеть ноги. Это может быть как из-за атеросклероза артерий, так и от воспаления мышц, пишет со ссылкой на .
Купите в магазине три пачки лаврового листа. В первый день одну
пачку всыпьте в десятилитровое ведро, вскипятите, дайте настояться
и, как только вода остынет, чтобы ноги терпели, попарьте их минут
20.
На второй день в это же ведро всыпьте следующую пачку лаврового листа, вскипятите, пусть настоится и снова парьте ноги 20 минут.
На следующий день процедура повторяется.
Такое лечение можно проходить каждые полгода.
Перед применением любого препарата, средства или метода лечения, обязательно консультируйтесь с лечащим врачом!
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