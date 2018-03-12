|Инженеры и ученые бьют тревогу из-за прогнозируемого разрушения Керченского моста (видео)
|12.03.2018 17:37
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Есть сразу несколько крупных факторов, которые приведут к разрушению мостового сооружения после начала его эксплуатации.
Об этом сообщают журналисты издания «Крым реалии», опросив сразу несколько специалистов в области мостостроения.
Свое экспертное заключение дал и российский ученый Юрий Медовар, который одним из первых заявил о серьезной опасности здание моста.
Спустя год Медовар подтвердил свой прогноз и заявил, что отсутствие скальных пород и глинистые основы приведут к систематическому проседанию моста и его разрушению.
Кроме того, мост находится на стыке сразу нескольких тектонических плит, движение которых может нарушить целостность сооружения.
Инженеры отмечают и опасности ледохода, который в зимний период может вызвать смещение мостовых опор. При этом попытки приступить к проекту сооружения моста предпринимались даже во время президентства Януковича, однако инженеры отказались от них.
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