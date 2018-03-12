Президентские выборы в России могут предоставить шанс к выполнению Минских соглашений. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle .

"Я убеждена, что после выборов в России мы получим новое начало и сможем увидеть, возможен ли качественный прогресс для достижения Минских соглашений", - заявила канцлер ФРГ.

При этом она подчеркнула, что возможность отмены антироссийских санкций для достижения какого-либо прогресса в решении украинского вопроса исключена.

"Будет правильным подождать, пока мы не увидим каких-то шагов перед обсуждением вопроса санкций", - отметила Меркель.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не видит оснований для отмены санкций в отношении России .

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