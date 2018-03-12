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Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ
12.03.2018 17:38
Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ

Ранее в СБУ заявили о связи задержанного Рубана с помощником Савченко Олегом Мезенцевым.

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины из-за задержания главы украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО, информирует svodka.net.

Соответствующую информацию озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, допрос Савченко должен состояться 13 марта 2018 года.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в СБУ заявили о связи задержанного Рубана с помощником Савченко Олегом Мезенцевым.

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