Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ Ранее в СБУ заявили о связи задержанного Рубана с помощником Савченко Олегом Мезенцевым. Внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины из-за задержания главы украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО, информирует svodka.net. Соответствующую информацию озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, допрос Савченко должен состояться 13 марта 2018 года. Как сообщал «Обозреватель», ранее в СБУ заявили о связи задержанного Рубана с помощником Савченко Олегом Мезенцевым. Читайте: СБУ проводит обыски у журналистов по всей Украине, - Гитлянская



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