|Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ
|12.03.2018 17:38
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Ранее в СБУ заявили о связи задержанного Рубана с помощником Савченко Олегом Мезенцевым.
Внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины из-за задержания главы украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО, информирует svodka.net.
Соответствующую информацию озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, допрос Савченко должен состояться 13 марта 2018 года.
Как сообщал «Обозреватель», ранее в СБУ заявили о связи задержанного Рубана с помощником Савченко Олегом Мезенцевым.
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