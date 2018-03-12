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Захарова о Слуцком: У него действительно своеобразная манера общения
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12.03.2018 17:38
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария
Захарова заявила, что несколько лет назад ей удалось наладить
отношения с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Захарова считает,
что Слуцкий очень интересный человек Фото: ЕРА По словам
Захаровой, случай со Слуцким случился лет пять назад."В Питере
после форума, в ресторане вошел Леонид начал говорить какие-то
вещи – причем это было публично, – которые лично мне были
не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал
и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот
момент замечания не сделали и меня в этом
не поддержали", – сказала она.По словам Захаровой, спустя
некоторое время она лично познакомилась со Слуцким
и сказала ему, что ей были неприятны вещи, которые
он говорил несколько лет назад."После этого на протяжении
нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся,
и никогда не было никаких проблем. Он очень интересный
человек, он интеллектуал, у него действительно своеобразная манера
общения", – сказала она.И добавила, что на ее взгляд "всегда нужно
уметь договариваться с людьми"."Я категорически
не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это
им показалось, да какая-то там девочка, да она
не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего
подобного. Если человеку так показалось, он имеет право на то, что
ему так показалось", – прокомментировала Захарова обвинение
журналисток в адрес Слуцкого.О домогательствах со стороны депутата
Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида
Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и
продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о
записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже
журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий
все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на
депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел
митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных
домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная
группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста
заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у
здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого.
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