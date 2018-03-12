Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что несколько лет назад ей удалось наладить отношения с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Захарова считает, что Слуцкий очень интересный человек Фото: ЕРА По словам Захаровой, случай со Слуцким случился лет пять назад."В Питере после форума, в ресторане вошел Леонид начал говорить какие-то вещи – причем это было публично, – которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали", – сказала она.По словам Захаровой, спустя некоторое время она лично познакомилась со Слуцким и сказала ему, что ей были неприятны вещи, которые он говорил несколько лет назад."После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем. Он очень интересный человек, он интеллектуал, у него действительно своеобразная манера общения", – сказала она.И добавила, что на ее взгляд "всегда нужно уметь договариваться с людьми"."Я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного. Если человеку так показалось, он имеет право на то, что ему так показалось", – прокомментировала Захарова обвинение журналисток в адрес Слуцкого.О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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