Украинская рок-группа O.Torvald сняла музыкальное видео на новую песню "Ліхтарі", которое во вторник, 13 марта, в 19:00 покажут на самом гигантском медиафасаде Украины - киевского торгового центра Gulliver. Об этом в эфире сообщил один из украинских телеканалов.

По словам фронтмена коллектива Евгения Галича, композицию певцы посвятили всем фанатам группы, следовательно его премьеру решили сделать доступной для всех в наиболее удобном и масштабном формате.

Таким образом, посмотреть новый клип можно будет, посетив Спортивную площадь в столице. Вход на мероприятие свободный. Отметим, что "Ліхтарі" - песня из самого свежего миниальбома группы O.Torvald "Бісайди", презентованный в октябре 2017 года.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым, "Ленинград" своеобразно поздравила всех женщин с днем 8 марта , презентовав музыкальное видео на новую песню в преддверии Международного Женского Дня.

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