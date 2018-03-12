"Укрзализныця" в 2018г полностью обеспечит перевозки военных во время сопровождения ими эшелонов

"Укрзализныця" обязуется в текущем году полностью обеспечить военных специальными вагонами при сопровождении ими эшелонов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов в ходе презентации вагонов, переоборудованных под перевозки военных, в Киеве в понедельник.

"Сегодня мы презентуем новые вагоны сопровождения военных эшелонов. Год назад руководство государства поставило задачу существенно улучшить условия перевозок наших военных во время сопровождения эшелонов. К сожалению, должны признаться: такие перевозки осуществлялись в вагонах-теплушках", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, переоборудованы технические вагоны (рефрижераторы) в специальные для сопровождения военных эшелонов.

"Все было сделано силами "Укрзализныци" на ее предприятиях. Стоимость переоборудования одного вагона составила 250 тыс. грн. На сегодня переоборудовано 15 вагонов", - сказал он.

В текущем году планируется переоборудовать еще 15 вагонов, чтобы полностью обеспечить потребность военных в перевозках во время сопровождения ими эшелонов.

"По сравнению с тем, что было раньше, в условиях которых воины работали во время выполнения задач, это совсем иной уровень перевозок. Думаю, в сжатый срок Министерство обороны проведет приемку вагонов, и защитники страны получат достойные условия работы, в том числе на "Укрзализныце", - констатировал и. о. предправления "Укрзализныци".

По его словам, вагоны, предназначенные для сопровождения военных эшелонов, рассчитаны на восемь человек. Они оборудованы туалетом, душем, отоплением, кухней, кое-где несения караула, сейфом для хранения оружия. Их тестовая эксплуатация перед сдачей в постоянное пользование состоится 13 марта,

"Мы получили качественную работу на невысокую цену. Уверен: Минобороны уже на этой неделе подпишет акты приемки-передачи и примет первую партию вагонов", - отметил присутствующий на презентации замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможном наличии еще каких-либо серьезных проблемах в перевозках грузов он ответил, что это была единственная проблема, которую "Укрзализныця" успешно решила.