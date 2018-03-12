Сегодня, 12 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Тройская унция золота на COMEX упала на 6 $ с прошлой пятницы. Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,316.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,318.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Курс НБУ сегодня равен 347701.92 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 117.88 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1390. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1211.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золота незначительно снижается в понедельник, корректируясь после роста в пятницу на фоне неоднозначной статистики рынка труда. Данные о росте рабочих мест изначально оказали давление на стоимость золота, но при этом данные о росте зарплат не были слишком хорошими, так что это позволило трейдерам покупать золото на снижении или хотя бы сохранять открытыми длинные позиции по золоту перед выходными днями.

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