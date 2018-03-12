140 человек были доставлены в больницы в результате удара молнии по
церкви в Руанде, пишет AFP. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Руанде хоронят 16 человек, которые погибли от
удара молнии Фото: newtimes.co.rw 14 человек умерли на месте от
удара молнии по церкви в районе Ньяругуру в южной провинции в
субботу, сообщил агентству локальный мэр Хабитегеко Франсуа. По его
словам, два человека скончались позже от полученных травм.Мэр
добавил, что 140 человек были доставлены в больничные и районные
медицинские центры. Многих уже выписали. Только трое пострадавших
находятся в критическом состоянии.По словам мэра, подобный случай
также произошел в пятницу, когда молния ударила по группе из 18
студентов, убив одного из них.
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